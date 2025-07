disastro cosovic per gli stipendi non pagati

Il disastro Covisoc scuote il mondo del calcio, sollevando dubbi e preoccupazioni sulla regolarità delle società coinvolte. Dopo aver garantito la conformità solo un mese fa, emergono ora criticità che minacciano l’inizio della prossima Serie C. La situazione si fa incandescente, con club che rischiano di non rispettare gli obblighi imposti e di compromettere il regolare svolgimento del campionato. Un’estate calda e colma di incertezze è all’orizzonte, e il futuro del torneo è in bilico.

Il disastro compiuto dalla Covisoc alimenterà un’altra estate particolarmente sofferta sotto il profilo del rispetto degli obblighi imposti ai club che prenderanno parte alla prossima serie C. Un mese fa per la Commissione di vigilanza le società erano tutte in regola per poter essere ammesse al prossimo torneo di terza serie e, invece, dopo neanche un mese ecco palesarsi le prime serie problematiche di alcune società che non sembrerebbero in grado di sostenere i costi necessari per affrontare una categoria del genere. Quello che si è rinnovato rappresenta il preoccupante fallimento di un sistema di controllo e gestione che continua a non funzionare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net