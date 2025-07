Calcio serie C Pianese dal Pisa arriva Christian Sussi a titolo definitivo

La Serie C si infiamma con l’arrivo di Christian Sussi alla Pianese, in un trasferimento che promette entusiasmo e nuove strategie. Il giovane terzino, proveniente dal Pisa, porta con sé talento e versatilità, pronto a dare una svolta alle ambizioni della squadra amiatina. Con una carriera in crescita e la determinazione di emergere, Sussi rappresenta un acquisto di valore. E ora, la sfida è tutta da vivere: la nuova avventura comincia qui.

Secondo arrivo ufficiale per la Pianese che ha tesserato Christian Sussi (foto). La società amiatina ha infatti trovato un accordo con il Pisa Sporting Club per il trasferimento a titolo definitivo del giocatore, terzino destro che all’occorrenza può essere impiegato anche sull’altra fascia o in zone più avanzate del campo. Nato ad Arezzo nel 2001, Sussi ha disputato l’ultima stagione da aggregato alla prima squadra del Pisa in serie B (una presenza nella trionfale annata dei nerazzurri di Inzaghi) mentre negli anni precedenti aveva già collezionato oltre 80 presenze in Lega Pro con le maglie di Fiorenzuola, Paganese e Arezzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio serie C. Pianese, dal Pisa arriva Christian Sussi a titolo definitivo

