Il Napoli lavora senza sosta per riallacciare i rapporti con Victor Osimhen, il cui futuro sembra ancora in bilico. Dopo settimane di tensione e voci di mercato, il club campano avrebbe tentato un nuovo approccio, aprendo alla possibilità di un ritorno dell’attaccante nigeriano. Una mossa strategica che potrebbe cambiare le carte in tavola: la vera domanda è se Osimhen sarà disposto a tornare sui suoi passi e a indossare nuovamente la maglia azzurra.

Il Mattino, con Gennaro Arpaia, scrive di un tentativo di riavvicinamento tra il Napoli e Osimhen. Scrive il quotidiano: C’è una novitĂ importante per Victor Osimhen. Il nigeriano è in uscita da Napoli, è cosa nota, ma negli ultimi giorni lo staff di mercato napoletano ha provato a ricucire la distanza con il bomber aprendo per la prima volta all’eventuale ritorno in magli azzurra. Un’idea al momento forte ma pur sempre un’idea. Nelle segrete azzurre – anche per le difficoltĂ riscontrate nelle altre piste – se ne sta parlando eccome, sia con la parte dirigenziale che con quella tecnica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Napoli vorrebbe ricucire con Osimhen, lui decisamente meno (Il Mattino)

