Sancho Juventus che assist da Manchester | l’inglese non si presenterà al raduno! Cosa può succedere adesso

L'assenza di Jadon Sancho al raduno del Manchester United apre scenari incerti sul suo futuro. L'esterno inglese, ex Chelsea, sembra ormai in bilico tra il desiderio di rivalsa e le decisioni della società. La mancata presentazione potrebbe portare a conseguenze disciplinari o a un addio anticipato, lasciando i tifosi e gli esperti di calcio a chiedersi: quali saranno i prossimi passi nel destino di Sancho? I prossimi giorni riveleranno sicuramente sviluppi sorprendenti.

Il futuro di Jadon Sancho al Manchester United sembra ormai segnato, con il club inglese che ha deciso di concedere al giocatore la possibilità di non presentarsi al raduno previsto per lunedì. Questa mossa, riportata da Tuttosport, segna il punto di rottura tra il talentuoso attaccante e i Red Devils, che hanno accettato la sua richiesta di poter cercare una nuova squadra. Questa decisione ha spinto Sancho a cercare una nuova destinazione, e la Juve sta cercando di accelerare i tempi per portarlo a Torino.