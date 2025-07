Il ds Lunadei scopre le carte | Spazio ai giovani locali

Il nuovo direttore sportivo Andrea Lunadei si presenta con entusiasmo e una visione chiara: rilanciare il talento locale e infondere nuova linfa nella squadra. Con una strategia basata sui giovani del territorio, punta a riportare entusiasmo e orgoglio nella città della carta. La sua scelta di Fabriano non è casuale: è un investimento nel futuro e nella crescita del club. Direttore, partiamo dall’inizio: perché ha scelto Fabriano? ...

Una nuova stagione alle porte, un progetto ambizioso e la voglia di riportare entusiasmo nella cittĂ della carta. Andrea Lunadei, 36 anni, è il nuovo direttore sportivo del club e si presenta con idee chiare, determinazione e un forte legame con il territorio. Lo abbiamo incontrato per fare il punto in vista dell’inizio di una stagione che si preannuncia stimolante e non priva di sfide. Direttore, partiamo dall’inizio: perchĂ© ha scelto Fabriano? "PerchĂ© qui ho sentito da subito un feeling particolare. Fabriano c’è sempre stata nella mia testa come un’opportunitĂ giusta e, sinceramente, il presidente Guidarelli ha avuto un ruolo fondamentale nella mia scelta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it