Atletico Ascoli De Santis bravo in campo e fuori

Giocatore di grande esperienza e carisma, Santino De Santis si è distinto sia in campo che fuori, portando qualità e leadership alla squadra. Con il suo talento e la sua determinazione, si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, rafforzando l’organico di un Atletico Ascoli ambizioso e pronto a lottare per traguardi importanti. La sua presenza sarà senza dubbio un valore aggiunto nel cammino della formazione biancoblu.

Dopo le conferme degli attaccanti Manel Minicucci e Francesco Maio, quella del regista Alejo Marco Vechiarello e il nuovo arrivo di Fausto Coppola a centrocampo assieme a quello del portiere Alessio Di Giorgio, è arrivato anche il primo difensore del nuovo Atletico Ascoli. Un colpo di mercato straordinario per la società del patron Graziano Giordani per un ragazzo ascolano di trentadue anni nel pieno della maturità calcistica, considerato uno dei migliori difensori centrali della Serie C lo scorso anno nel Pineto. Ma Simone è anche uno studente modello che due anni fa si è pure laureato in Scienze Motorie all'Università "D'Annunzio" con un ottimo voto (95).

