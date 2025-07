Conceicao Juve contatti quotidiani col Porto | riavvicinamento tra le due società cosa filtra ora sul futuro del portoghese

Il futuro di Conceicao alla Juventus si fa sempre più intrigante grazie a un intenso dialogo tra i due club. I contatti quotidiani tra Juve e Porto indicano un possibile riavvicinamento e una concreta possibilità di riscatto per il talento portoghese, al centro delle attenzioni di mercato dei bianconeri. Ma cosa filtra davvero su questa trattativa che potrebbe rivoluzionare il reparto offensivo? È un momento decisivo, e le prossime settimane chiariranno ogni dettaglio.

Conceicao Juve, contatti quotidiani col Porto: riavvicinamento tra i due club, cosa filtra ora sul futuro del portoghese, sbarcato a Torino in prestito. Il mercato Juve continua a lavorare sul riscatto di Francisco Conceicao dal Porto, con i contatti tra i due club che sono ormai quotidiani. Come riportato da Tuttosport, negli ultimi giorni c’è stato un riavvicinamento tra la Juve e il club portoghese, anche se la trattativa è ancora in corso e non si è ancora raggiunto un accordo definitivo. Damien Comolli, direttore generale della Juve, sta cercando di ottenere uno sconto sul prezzo di riscatto di Conceicao, che si attesta a 30 milioni di euro, cifra stabilita come clausola dal Porto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com