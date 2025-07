Recanatese Cicchi su Melchiorri | Farà parte del nostro progetto

Claudio Cicchi porta con sé un bagaglio di esperienza e passione che arricchisce il nostro progetto sportivo. Con un percorso tra le più grandi stelle del calcio italiano e collaborazioni con allenatori di fama, il suo arrivo a Recanati è una ventata di energia e competenza. Insieme al DT Cianni, formano una coppia dinamica e complementare, pronti a scrivere nuovi capitoli di successo. Josè e Claudio...

Di esperienza e competenza Claudio Cicchi ne ha da vendere: impossibile sintetizzare in poche righe il suo percorso calcistico e allora diciamo soltanto che ha lavorato, fianco a fianco, con mostri sacri come Bettega e Furino, collaborando con allenatori del calibro di Giampaolo, Bersellini e Pillon. Il suo approdo a Recanati può e deve rappresentare un valore aggiunto. Con il dt Cianni vi siete divisi i campi di azione? "Assolutamente no: Josè è il responsabile dell’area tecnica e io sono onorato di collaborare con lui nella mia veste di consigliere del presidente e della società. Il rapporto è ottimo: ci sentiamo più volte al giorno, mi sono messo a disposizione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it