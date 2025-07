Lavoro in montagna tasso d’occupazione al di sotto della media nazionale

Il lavoro in montagna mostra ancora importanti sfide, con un tasso di occupazione complessivo del 38,5%, significativamente inferiore alla media nazionale del 45%. Le disparità tra le aree alpine e gli Appennini evidenziano le criticità di territori ricchi di bellezze ma poveri di opportunità. Anche il tasso di occupazione femminile presenta margini di miglioramento, sottolineando la necessità di politiche mirate per valorizzare queste zone. Un passo fondamentale verso uno sviluppo equilibrato e sostenibile.

Il tasso di occupazione delle zone di montagne risulta al di sotto della media nazionale. √ą quanto emerge dal rapporto Montagne Italia 2025, presentato dall‚ÄôUncem a Quart. Nei territori montani, il livello di occupazione √® del 38,5 per cento, contro il 45 per cento della media nazionale, presentando forti disuguaglianze tra le aree delle Alpi (43 per cento) e quelle degli Appennini (39 per cento). Anche il tasso di occupazione femminile risulta essere sotto la media nazionale, attestandosi al 34,5 per cento contro il 37,9 per cento del resto d‚ÄôItalia. In linea invece il tasso di disoccupazione maschile (8,1 per cento), mentre risulta leggermente pi√Ļ alto della media italiana quello femminile (11,3 per cento contro 10,6 per cento). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: lavoro - montagna - tasso - occupazione

OSPITALITÀ ROMANA IN CRESCITA PER IL TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE RISPETTO A QUELLO DEL 2024 Trend positivo per l’ospitalità alberghiera romana: il trimestre luglio-agosto-settembre con un tasso medio di occupazione degli hotel previsto i Vai su Facebook

Lavoro, in montagna tasso d’occupazione al di sotto della media nazionale; Uncem, 'in montagna tasso di occupazione è sotto la media'; Gli stranieri (e non solo) vogliono la Valsesia. Così la montagna si è ripopolata.

Uncem, 'in montagna tasso di occupazione è sotto la media' - È quanto emerge dal rapporto "Montagne Italia 2025", presentato dall'Uncem a Quart. ansa.it scrive

Lavoro, maggio da record per l'occupazione: forte riduzione degli inattivi. Così bene solo nel 2004 - In Italia a maggio risultavano occupati 24,3 milioni di lavoratori, un numero record dall'inizio delle serie storiche (2004) e quasi 1,3 milioni in più rispetto al periodo precedente la pandemia (genn ... Scrive msn.com