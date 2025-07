Dove vedere in tv Sudafrica-Italia di rugby oggi | orario e programma Diretta in chiaro non prevista

Oggi alle 17.10, non perderti l'atteso match di rugby tra Sudafrica e Italia al Loftus Versfeld di Pretoria, parte del Tour Africa 2025. Gli azzurri, freschi del successo in Namibia, sfidano i padroni di casa in una sfida imperdibile. La diretta in chiaro non è prevista, ma potrai seguire tutte le emozioni della partita in live streaming o tramite canali dedicati. Preparati a vivere un pomeriggio di grande sport e passione!

Oggi, sabato 5 luglio, alle ore 17.10, al Loftus Versfeld di Pretoria l’ Italia giocherĂ il secondo e penultimo Test Match del Tour Estivo Africa 2025 di rugby: gli azzurri, reduci dal successo in Namibia, affronteranno i padroni di casa del Sudafrica. LA DIRETTA LIVE DI SUDAFRICA-ITALIA DI RUGBY DALLE 17.10 Gonzalo Quesada, CT dell’Italia, propone 7 cambi rispetto alla formazione titolare in Namibia: trequarti composta da Trulla ad estremo e Lynagh e Gesi alle ali, con i centri Menoncello e Zanon ed i mediani Da Re e Fusco, mentre tra gli avanti ci saranno in terza linea Lorenzo Cannone con Zuliani ed Izekor, in seconda Zambonin con capitan Niccolò Cannone, ed in prima Di Bartolomeo con Fischetti e Ferrari. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Sudafrica-Italia di rugby oggi: orario e programma. Diretta in chiaro non prevista

