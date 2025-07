LIVE Sinner-Martinez Wimbledon 2025 in DIRETTA | nuova occasione per acquisire sempre più fiducia sull’erba

Benvenuti alla diretta live di Wimbledon 2025, dove Jannik Sinner affronta Pedro Martinez in un match cruciale per consolidare la propria fiducia sull’erba. L’azzurro cerca di proseguire il cammino nel torneo londinese, determinato a conquistare una vittoria importante. Seguite con noi ogni scambio e aggiornamento in tempo reale, perché questa partita potrebbe segnare una svolta decisiva nella sua stagione. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e non perdere neanche un momento emozionante!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Martinez Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale dell’incontro tra l’azzurro Jannik Sinner e lo spagnolo Pedro Martinez, valido per il terzo turno di Wimbledon 2025 di tennis: l’azzurro vuole proseguire il percorso sull’ erba outdoor del torneo londinese. Il match sarà il primo in programma sul Centre Court a partire dalle ore 14.30 italiane: l’unico precedente tra i due si è giocato a Roma nei trentaduesimi del 2022, quando l’ azzurro Jannik Sinner si impose in due set con lo score di 6-4 6-3 sulla terra battuta capitolina. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Martinez, Wimbledon 2025 in DIRETTA: nuova occasione per acquisire sempre più fiducia sull’erba

