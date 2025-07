Dimitri Bisoli ha scelto il Cesena Il suo arrivo questione di dettagli

Dimitri Bisoli, talento di spicco e figlio del celebre Pierpaolo, ha scelto il Cesena come prossima tappa della sua carriera. La trattativa con l’agente è in fase di definizione e l’attesa per l’annuncio ufficiale cresce: si parla di un contratto triennale da circa 250mila euro all’anno. Trentun anni, mediano versatile e tecnicamente dotato, è pronto a scrivere un nuovo capitolo con il Cavalluccio, portando entusiasmo e qualità in squadra.

Dimitri Bisoli ha scelto il Cesena, i dettagli della trattativa sono ora in mano all'agente per la definizione. Si legherĂ al Cavalluccio con un contratto triennale a, pare, 250mila euro l'anno. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve o al massimo entro lunedì. Trentuno anni, figlio di Pierpaolo, il mister piĂą vincente della storia del Cesena, è considerato uno dei giocatori piĂą forti della categoria: mediano, mezzala, buona tecnica, corsa, carattere e personalitĂ ne hanno sempre fatto un leader, a Brescia prima della cancellazione del club l'indiscusso capitano: dal 2016, 296 presenze e 31 gol, 30 gettoni e una rete nell'ultimo campionato.

