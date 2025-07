IL DS GUERRI Ricreare l’unione tra la parte sportiva e i tifosi | solo così saremo competitivi

Il ds Guerrini, presentando Bellazzini, sottolinea l'importanza di ricostruire un legame forte tra squadra e tifosi, fondamentale per tornare a essere competitivi. Dopo una stagione deludente, si riparte dall’anno zero con entusiasmo e determinazione, puntando sulla collaborazione e sull’unità per invertire il trend. Solo così possiamo raggiungere i risultati desiderati e guardare con fiducia al futuro. Il budget disponibile sarà un alleato strategico in questa rinascita.

A presentare Bellazzini il ds Guerri (foto) che parte con una breve premessa sulla scorsa annata. "Resta l’amaro in bocca per la stagione che non è andata come speravamo, ma ripartiamo da una delusione e cercheremo di invertire l’umore. Questo sarĂ l’anno zero. L’obiettivo è ricreare un contesto di unione tra la parte sportiva e i tifosi, solo così si possono raggiungere i risultati e essere competitivi. Il budget messo a disposizione è simile all’anno scorso". Poi sulla scelta del tecnico. "Ho individuato un profilo su cui gettare le basi per costruire qualcosa in futuro, coinvolgendo la societĂ . 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - IL DS GUERRI. "Ricreare l’unione tra la parte sportiva e i tifosi: solo così saremo competitivi»

