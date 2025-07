Oasis Live ’25 70mila fan in delirio celebrano il ritorno di Liam e Noel Gallagher

Gli Oasis sono tornati, e il mondo non potrebbe essere più felice. Dopo 16 lunghi anni, Liam e Noel Gallagher hanno riacceso i cuori di oltre 70.000 fan al Principality Stadium di Cardiff, dando il via a Oasis Live ’25. Un tour epico che attraverserà il globo, riunendo generazioni sotto il segno di un’icona senza tempo. Il ritorno degli Oasis promette emozioni indimenticabili: il countdown per la grande avventura è iniziato.

Gli Oasis sono finalmente tornati. Dopo 16 anni di attesa i fratelli Noel e Liam Gallagher sono saliti sul palco del Principality Stadium di Cardiff, in Galles, e davanti a oltre 70mila fan in delirio e hanno dato il via al loro Oasis Live ’25: un tour di 41 date che li porterà in Nord e Sud America, Asia e Australia prima della tappa conclusiva a San Paolo, in Brasile, il 23 novembre. Dopo un carosello di titoli di giornali e reaction social sui “fratelli in lotta” Noel e Liam Gallagher, e un messaggio chiaro ai fan per sottolineargli che non fosse “un’esercitazione. Sta accadendo, Cardiff”, le parole “le armi sono state zitte” hanno anticipato il ritorno sul palco degli Oasis accolti da un boato assordante in quella che molti hanno già definito la “ reunion del secolo “. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Oasis Live ’25, 70mila fan in delirio celebrano il ritorno di Liam e Noel Gallagher

