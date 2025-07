Suggerisco io ai maturandi un prodotto audiovisivo per la ‘cura’ in quattro mosse

Per affrontare con creatività e sensibilità questa sfida, ecco un’idea brillante: un prodotto audiovisivo che trasmetta il valore profondo della “cura” attraverso immagini autentiche e emozionanti. In un minuto, i maturandi possono esplorare come il prendersi cura si traduca in gesti quotidiani, relazioni o sogni condivisi, creando un racconto personale che tocchi nel cuore chi lo guarda. Ora, è il momento di lasciar parlare la propria sensibilità e...

La seconda prova della Maturità 2025 ha portato nelle aule un tema universale e delicato come quello della “cura”, che al Liceo Artistico, indirizzo audiovisivo e multimediale, si è trasformato in un compito che va oltre la tecnica: realizzare un breve prodotto audiovisivo di un minuto che sappia raccontare, in modo personale, di qual è il significato del “prendersi cura”, un po’ agganciandosi al pezzo di Franco Battiato che canta: “Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare”; una sfida epica e metafisica oltre la mortalità, la vecchiaia, la gravità, il buio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Suggerisco io ai maturandi un prodotto audiovisivo per la ‘cura’ in quattro mosse

In questa notizia si parla di: audiovisivo - cura - prodotto - suggerisco

? collana la corda pazza | in preparazione: Il ritorno della crudeltà. Il diritto come tormento, a cura di Massimo La Torre, Charlie Barnao, Attilio Alessandro Novellino Quando la legge viene impiegata non per misurare, ma per scuotere; non per contenere, ma Vai su Facebook

Suggerisco io ai maturandi un prodotto audiovisivo per la ‘cura’ in quattro mosse.

Rita Monaciliuni: “il futuro dell'audiovisivo sarà sempre più interattivo” - Finestre sull'Arte - Con il Master Management del Prodotto Audiovisivo per l’Entertainment in 24ORE Business School cerchiamo di fornire ai nostri studenti e futuri manager del settore le competenze utili per poter ... Come scrive finestresullarte.info

Audiovisivo, torna a crescere il mercato italiano: oggi vale 176,8 milioni di euro - Il Messaggero - 176,8 milioni di euro tra fisico (69,8 milioni) e digitale (107 milioni): è il valore del fatturato del mercato dell’audiovisivo italiano nel 2021, che dopo il calo registrato nel 2020, ... Secondo ilmessaggero.it