Gp Riccardo Grassi. Fari su Ernesto Spritz.

Stasera all’Ippodromo del Savio di Cesena si accendono i riflettori sul Gran Premio Riccardo Grassi, uno degli eventi più attesi del trotto romagnolo. In occasione del cinquantesimo anniversario, il clou della stagione estiva promette emozioni indimenticabili, con protagonisti e sfide che renderanno questa serata memorabile. Non resta che scoprire insieme cosa ci riserva questa grande festa del trotto.

L'Ippodromo del Savio questa sera entra nel clou della stagione estiva accendendo i riflettori su uno degli eventi cardine del trotto romagnolo, il Gran Premio Riccardo Grassi, abbinato al Trofeo Romagna Iniziative. L'analisi della serata parte in effetti da qui, dalla sesta corsa in programma poco dopo le 23 e che quest'anno si lega al cinquantesimo anniversario dell'evento: era infatti il 1975 quando Lightning Larry e Edy Gubellini aprirono l'albo dei vincitori celebrati appunto nel ricordo di Riccardo Grassi, che fu artefice della modernizzazione del trotto emiliano romagnolo. In pista scenderanno otto cavalli di prima fascia che andranno all'inseguimento della vittoria sulla distanza del miglio.

