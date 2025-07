Basket serie B Nazionale coach Galetti pesca nel settore giovanile di Forlì Nel mirino anche Feliciangeli e Pillastrini Errede e Marluzzo per una Virtus più giovane

La Virtus Virtus Virtus, dopo aver ottenuto il via libera dall società, si prepara a una nuova sfida nel campionato di Serie B. Con l’obiettivo di costruire una squadra giovane e competitiva, il duo Marchi-Galetti sta studiando attentamente i profili ideali, tra cui spiccano talenti del settore giovanile come Feliciangeli e Pillastrini. La strada è tracciata: puntare sui giovani per portare entusiasmo e sangue nuovo in giallonero.

Sotto con il mercato. Incassato il via libera dalla società sul fronte iscrizione, il front office della Virtus si è ora tuffato sulla costruzione della squadra che dovrà lottare per la salvezza nel prossimo campionato. Il binomio Marchi-Galetti sta vagliando i profili che possono fare al caso dei gialloneri, sapendo che, gioco forza, il gruppo dovrà essere giovane. Pur non avendo obblighi di under ci si affiderà a un nutrito gruppo di ragazzi nati dal 2005 in avanti. "Le ipotesi sono due – fa subito chiarezza Gianluigi Galetti, tecnico forlivese al secondo anno sulla panchina imolese–. Sette giovani e tre giocatori navigati o, ma sembra molto più difficile, sei e quattro".

