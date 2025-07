Como con Goldaniga nessun addio! A sorpresa arriva il rinnovo del difensore classe ’93 I dettagli

Come con Goldaniga, nessun addio a sorpresa: il difensore classe ’93 rinnova fino al 2027, confermando la sua permanenza nel Como 1907 e rafforzando il legame tra il giocatore e il club. A riportare la notizia è il giornalista […], sottolineando la volontà di entrambi di continuare questa avventura insieme, simbolo di stabilità e ambizione per il futuro dei biancoblù.

