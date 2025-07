Calcio donne serie B | ambizioni di rilievo e non solo Anselmi presenta il nuovo tecnico Benedetti | Grande entusiasmo per questa esperienza

Il calcio femminile di Serie B si prepara a vivere un susseguirsi di emozioni e ambizioni di rilievo, con l’arrivo di un nuovo allenatore che infonde entusiasmo e determinazione. Andrea Benedetti, presentato ieri mattina nella sede di Ceciliano, ha già mostrato grande motivazione e passione nel voler contribuire al successo dell’Arezzo femminile. Con una società che dimostra solidità e visione, il suo percorso promette di essere ricco di sfide e soddisfazioni.

Prime parole da neo allenatore dell'Arezzo femminile per Andrea Benedetti che è stato presentato ieri mattina nelle sede di Ceciliano alla presenza del presidente Massimo Anselmi (nella foto con Benedetti), del direttore generale Cucciniello e di quello sportivo Rossi. "Inizio questa esperienza nel calcio femminile con entusiasmo e grande motivazione – ha spiegato il tecnico – Arrivo in una società che sta dimostrando di lavorare bene ed ha la prospettiva di crescere ulteriormente. Rispetto al maschile non mi aspetto sostanziali differenze da un punto di vista tecnico-tattico se non sotto quello fisico".

