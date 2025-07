Alluvione Texas casa trascinata a valle dalla piena del fiume Guadalupe dentro persone intrappolate gridano aiuto - VIDEO

L'emergenza si fa sentire forte e chiara in Texas, dove le acque impetuose del fiume Guadalupe trascinano via case e isolano persone intrappolate. Le immagini sconvolgenti provenienti da Kerville ci mostrano una scena di caos e solidariet√†, mentre i soccorritori lottano contro la furia della piena per salvare vite umane. In questa drammatica emergenza, il coraggio e la speranza sono pi√Ļ che mai essenziali.

Le immagini arrivano dalla città di Kerville, duramente colpita dall'alluvione che si è abbattuta sulla contea di Kerr, nel Texas centrale Immagini drammatiche arrivano dalla regione Kerr, durante la forte alluvione che ha colpito il Texas. Una casa, che sembra 'galleggiare' sull'acqua, è sta.

Alluvione in Texas, fiume inonda un'area di campi scout: 13 morti, tra cui dei bambini. Oltre 20 dispersi - L‚Äôemergenza in Texas si fa sempre pi√Ļ grave: le piogge torrenziali hanno trasformato i campi scout di Kerr in un colossale lago naturale, strappando vite e lasciando famiglie nel dolore.

