Immobiliare | settimana positiva nonostante taglio tassi più lontano

Settimana positiva per il settore immobiliare in Borsa, che ha mostrato una sorprendente resilienza anche di fronte alla prospettiva di un possibile taglio dei tassi da parte della BCE. Gli indici settoriali hanno sovraperformato il mercato generale, alimentando l’ottimismo degli investitori. Nonostante le incertezze, i segnali di stabilità e crescita continuano a far sperare in un futuro promettente per il comparto immobiliare, confermando nuovamente il suo ruolo chiave nell’economia globale.

Quella che si è appena conclusa è stata una  settimana positiva per il settore immobiliare in Borsa, con gli indici settoriali che hanno sovra-performato il mercato in generale. Ciò è successo nonostante la probabilità di un nuovo taglio dei tassi da parte della BCE in occasione del consiglio di politica monetaria del 24 luglio si sia ancora di più abbassata, mentre una riduzione da un quarto di punto è pienamente prezzata soltanto per fine anno dal mercato. Era emersa chiaramente sia nei toni dell'ultima conferenza stampa di Christine Lagarde sia in diversi interventi di singoli consiglieri  l'idea di una "pausa" nel percorso di allentamento monetario che ha portato Francoforte a ridurre il costo del denaro di ben due punti percentuali in poco più di un anno, ed è stata confermata anche dalle dichiarazioni emerse questa settimana al forum dei banchieri centrali di Sintra (Portogallo).

