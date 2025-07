Virtus e il sogno di cinquemila abbonati Il modo migliore per convincere Procida

La Virtus rilancia la sua campagna abbonamenti con un’offerta imperdibile: chi si iscrive entro il 20 luglio risparmia e assicura il suo posto nel cuore della stagione. Con l’obiettivo di raggiungere i cinquemila abbonati, la squadra bianconera invita tifosi e appassionati a non perdere tempo, perché il modo migliore per sostenere il sogno è essere protagonisti fin da subito. Non lasciatevi sfuggire questa occasione: la Virtus vi aspetta!

Chi prima arriva, meglio alloggia. Il vecchio adagio, in casa Virtus, viene modificato in qualche modo. Chi prima arriva – entro il 20 luglio – meno spende. Scatta la campagna abbonamenti della Virtus che, come aveva annunciato il presidente, Massimo Zanetti, partirà da lunedì. Prevista una prima fase, fino al 20 luglio, entro la quale i prezzi saranno più contenuti. Di più: stesse cifre della passata stagione, con la differenza che la Virtus non solo è campione d’Italia, ma giocherà due partite in più in Eurolega. Tutti gli abbonati Full ed Euroleague della passata stagione potranno usufruire del diritto di prelazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Virtus e il sogno di cinquemila abbonati. Il modo migliore per convincere Procida

In questa notizia si parla di: virtus - modo - sogno - cinquemila

Virtus e il sogno di cinquemila abbonati. Il modo migliore per convincere Procida; Basket, finisce il sogno della Germani: gara 3 è un lungo assolo della Virtus Bologna che vince lo scudetto.

Virtus e il sogno di cinquemila abbonati. Il modo migliore per convincere Procida - Basket serie A Da lunedì al via la campagna di tesseramento: prezzi bloccati fino al 20 luglio. Segnala sport.quotidiano.net

Virtus basket femminile, Bologna a un passo dal sogno - Il Resto del Carlino - Virtus basket femminile, Bologna a un passo dal sogno Domani sera alle 20,30, in un PalaDozza esaurito, gara 1 di finale scudetto ... Secondo ilrestodelcarlino.it