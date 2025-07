al marina bay il meglio del beach volley

Al Marina Bay di Marina di Ravenna esplode l’energia del beach volley, con la terza tappa del Campionato italiano assoluto che scalda gli entusiasmi. Dopo le emozionanti qualificazioni di ieri, oggi si accendono le sfide decisivi tra i migliori atleti maschili e femminili, pronti a scrivere nuovi capitoli di questa avvincente stagione. Con 200 talenti e un montepremi di 6.000 euro per genere, il torneo promette spettacolo e grandi emozioni: il beach volley mai stato così spettacolare!

