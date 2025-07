Campagna abbonamenti Allen il testimonial Forlì da lunedì la prima fase con gli sconti

L’estate si infiamma con la nuova campagna abbonamenti di Pallacanestro 2.015, lanciata con entusiasmo e sconti irresistibili a partire da lunedì. Kadeem Allen, il nostro testimonial d’eccezione, incarna lo spirito di una stagione che promette emozioni e grandi sfide nella A2. Prepariamoci a vivere un’altra avventura all’insegna della competitività e del cuore biancorosso: il prossimo capitolo sta per iniziare e tu non puoi mancare!

Nella mattinata di ieri è stata presentata la campagna abbonamenti della Pallacanestro 2.015 in vista della nuova stagione di A2. Il primo ‘vero’ passo verso l’esordio di fine settembre in un campionato che si preannuncia ancora una volta all’insegna della competitività. ‘Certi amori non finiscono’ è lo slogan dell’estate, che vede come testimonial d’eccezione Kadeem Allen con indosso la canotta forlivese che, due anni fa, ha trionfato in Coppa Italia: si trattava di un omaggio alla divisa della JollyColombani promossa in serie A nel 1990. La campagna abbonamenti scatterà ufficialmente nella giornata di lunedì, con il via della prima fase riservata al rinnovo e alla prelazione per gli abbonati alla scorsa stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Campagna abbonamenti, Allen il testimonial. Forlì, da lunedì la prima fase con gli sconti

In questa notizia si parla di: campagna - abbonamenti - allen - testimonial

'Mi sento il cuore a mille', la Sella Cento lancia la campagna abbonamenti - Mi sento il cuore a mille mentre si lancia la campagna abbonamenti Benedetto XIV per la stagione 2025/2026, presentata nella suggestiva Pinacoteca Civica "Il Guercino".

Campagna abbonamenti, Allen il testimonial. Forlì, da lunedì la prima fase con gli sconti; BASKET: Allen volto della nuova campagna abbonamenti di Forlì | VIDEO.

Campagna abbonamenti, Allen il testimonial. Forlì, da lunedì la prima fase con gli sconti - Prima il rinnovo dei tesserati 2024/25, dal 18 agosto i nuovi: entrambe le categorie a prezzi agevolati. Riporta msn.com

Season Ticket Campaign, Allen the Testimonial. Forlì, the first phase with discounts from Monday - First the renewal of the 2024/25 members, from August 18th the new ones: both categories at discounted prices. Da sport.quotidiano.net