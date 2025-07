i nemici della nato siamo noi per questo ci ha dichiarato guerra

L’Italia sta vivendo un aumento senza precedenti della spesa militare, passando da 23 miliardi nel 2016 a oltre 35 miliardi nel 2024. Questa escalation, decisa anche nel recente vertice NATO del 26 giugno, sottolinea come i nemici siano ormai tra le mura di casa nostra. Ma cosa significa tutto ciò per il nostro futuro e la nostra sicurezza? È il momento di riflettere sulle scelte che plasmeranno la nostra nazione.

Nel 2016 lo Stato italiano spendeva 23 miliardi per la spesa militare. Nel 2024 arrivato a 30 miliardi. Quest’anno siamo a 35 miliardi in bilancio più altri che stanno aggiungendo nel corso dell’anno. In seguito alle decisioni assunte nel vertice Nato del 26 giugno, con il voto favorevole del governo italiano (determinante perché le decisioni in sede Nato sono assunte all’unanimità) l’Italia dovrà aumentare la spesa militare di 6,4 miliardi all’anno, in modo cumulativo, per 10 anni, fino al 2035. In seguito all’applicazione da parte dell’Unione europea delle sanzioni alla Russia e all’accettazione – senza repliche – dei dazi di Trump, l’economia europea, in particolare quella tedesca e italiana che si fondano maggiormente sulle esportazioni, sono destinate alla stagnazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it