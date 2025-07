Basket serie A2 | il torneo del 22-23 agosto Fortitudo a Riccione prima uscita ufficiale

La Fortitudo Bologna si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi, chiudendo il cerchio della rosa per la stagione 2022-23. A Riccione, dal 22 al 23 agosto, i biancoblù scenderanno in campo nella prima uscita ufficiale del torneo, segnando l'inizio di una nuova avventura. Con l'arrivo di Paulius Sorokas, la squadra si rafforza ulteriormente: una mossa strategica che promette scintille nel prossimo campionato di Serie A2.

La Fortitudo chiude il cerchio della rosa. A un mese dall'inizio della preparazione, come sottolineato nei giorni scorsi il via al raduno biancoblù sarà il 5 agosto, la Effe è a un passo dall'aver definito il roster. E' fatta per Paulius Sorokas, lituano 33 anni il prossimo 25 agosto, 203 centimetri per 100 chili, in uscita da Scafati dopo la retrocessione del club campana in serie A2. L'ufficialità dell'accordo è attesa già per oggi, o al massimo per domani. Oltre a Sorokas, il general manager biancoblù Flavio Portaluppi ha trovato l'accordo anche con il trentasettenne Valerio Mazzola. Nato a Ferrara, 205 centimetri per 107 chili, ala grande o centro Mazzola dopo aver esordito con la squadra in cui è cresciuto, è passato a Montegranaro, Virtus per un biennio, dal 2014 al 2016 l'anno della retrocessione in A2, Torino, Venezia, Pesaro e nell'ultimo anno Treviso.