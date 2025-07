LIVE Sudafrica-Italia Test Match rugby 2025 in DIRETTA | esame duro per gli azzurri a Pretoria

Benvenuti, appassionati di rugby! Oggi si apre un nuovo capitolo del tour estivo: il test match tra Sudafrica e Italia a Pretoria, un vero esame duro per gli azzurri. La sfida promette emozioni forti e colpi di scena. Seguite con noi tutta l’azione in tempo reale e preparatevi a vivere un appuntamento imperdibile per gli amanti di questo sport avvincente. La partita odierna è di una ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla Diretta Live testuale di Sudafrica-Italia, secondo Test Match del Tour estivo della nostra nazionale. Punteggio da capogiro per Cannone e compagni nel test match di venerdì 27 giugno. La rappresentativa allenata da Gonzalo Quesada ha rifilato 73 punti ad una confusionaria Namibia, con Jacopo Trulla assoluto protagonista. Tuttavia, la partita odierna è di una difficoltĂ decisamente piĂą elevata rispetto alla precedente, dati anche i numerosi infortuni che sono precipitati in casa Italia nell’ultima settimana. Difatti, saranno assenti Mori, Nicotera, Riccioni, Negri, Favretto e Marin. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sudafrica-Italia, Test Match rugby 2025 in DIRETTA: esame duro per gli azzurri a Pretoria

