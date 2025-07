Il progetto ambizioso della Santacroce Calcio

Il progetto ambizioso della Santacroce Calcio rappresenta una rinascita carica di speranza e determinazione. Dopo la retrocessione, la squadra biancorossa si reinventa con entusiasmo e obiettivi chiari, puntando a un percorso di crescita triennale. La recente conviviale ha rafforzato lo spirito di gruppo, sottolineando come la crescita della Santacroce Calcio passi anche attraverso il rafforzamento dell’identità del gruppo squadra, un processo che...

La Santacroce Calcio riparte "con entusiasmo, ambizione e una visione triennale dopo la sfortunata retrocessione dalla Seconda alla Terza categoria". Squadra e staff biancorossi sono già pronti e un primo ritrovo c’è stato nei giorni scorsi con una bella conviviale di saluto e presentazione. "La crescita della Santacroce Calcio – si legge in una nota – passa anche attraverso il rafforzamento dell’identità del gruppo squadra, un processo che unisce esperienza e gioventù, entusiasmo e senso di appartenenza. È proprio da questo equilibrio che nasce la forza per affrontare un progetto sportivo che non può e non deve essere limitato a una singola stagione". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il progetto ambizioso della Santacroce Calcio

