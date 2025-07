La presidente delle Mamme Antifasciste e i 3 milioni per il Leoncavallo Non li ho io vivo di pensione

In un contesto di tensione e accuse reciproche, Marina Boer, presidente delle Mamme Antifasciste, chiarisce con fermezza la propria posizione: non possiede i milioni richiesti dal Viminale per il Leoncavallo e vive di pensione. Tuttavia, l’ingiunzione di sgombero arriva comunque, evidenziando come le questioni legali e sociali si intreccino in un delicato equilibrio tra diritti e doveri. La vicenda si fa strada nel dibattito pubblico, lasciando intravedere un futuro ancora incerto.

Marina Boer non ha 3 milioni di euro da dare al Viminale per il Leoncavallo. «Io vivo di pensione. Come pensano di potersi rivalere?», spiega la presidente delle Mamme Antifasciste all’edizione milanese del Corriere della Sera. L’ingiunzione che le ha notificato il ministero dell’Interno per il mancato sgombero del centro sociale però è arrivata. A causa della condanna al Viminale a risarcire il gruppo Cabassi per l’occupazione durata 30 anni. In adempienza, dunque, alla sentenza di condanna, «il 26 marzo — si legge nel documento — la Prefettura ha provveduto a versare ai Cabassi la somma complessiva di circa tre milioni e 175 mila euro ». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: presidente - mamme - antifasciste - milioni

Mamme deputate, la battaglia della presidente Roberta Metsola: “Nessuno dovrebbe scegliere tra mandato e genitorialità ” - Mamme deputate, la battaglia della presidente Roberta Metsola rappresenta un passo fondamentale verso un Parlamento europeo più equo e inclusivo.

La presidente delle Mamme Antifasciste e i 3 milioni per il Leoncavallo. «Non li ho, io vivo di pensione; Mancato sgombero del Leoncavallo a Milano, Maria Boer: «Andiamo avanti. Il Viminale mi chiede tre milioni di euro ma io vivo di pensione»; Niente sgombero per il Leoncavallo: il Viminale chiede tre milioni di euro alle «Mamme antifasciste.

Leoncavallo, il Viminale chiede alle Mamme Antifasciste i 3 milioni di euro pagati per il mancato sgombero - Lo scorso 26 marzo il ministero dell'Interno ha risarcito il gruppo Cabassi per oltre 3 milioni di euro su disposizione della Corte d'Appello di Milano ... Lo riporta fanpage.it

Lo Stato chiede tre milioni alle mamme del Leoncavallo - Lo Stato ha risarcito con tre milioni l'immobiliare Orologio della famiglia Cabassi, dopo che lo scorso novembre la corte d'appello di Milano ha condannato il Viminale al pag ... msn.com scrive