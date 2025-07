Vlahovic dalla Juve all’Inter spunta la data | Sotto traccia

Il futuro di Dusan Vlahovic si fa sempre più intrigante: dalle vpniche indiscrezioni emerge una possibilità concreta di passaggio dall Juventus all'Inter. Dopo il no al rinnovo e un taglio drastico dell’ingaggio, il bomber serbo potrebbe presto cambiare maglia, con la data chiave ancora sotto traccia. In un calciomercato dove nulla è impossibile, le prossime settimane potrebbero riscrivere le sorti dei due giganti italiani. Restate sintonizzati per scoprire tutte le novità!

Le ultime clamorose novità sul futuro del serbo, fuori dai piani futuri del club bianconero Vlahovic dalla Juve all’ Inter. Nel calciomercato niente è impossibile, quindi tutto è davvero possibile. Il bomber serbo è in rotta con i bianconeri dopo il no al rinnovo con taglio drastico dell’ingaggio di 12 milioni netti per la prossima e ultima stagione. (LaPresse) – Calciomercato.it Comolli e soci sono alla ricerca disperata di una nuova sistemazione per il classe 2000, disperata perché l’ex Fiorentina intende muoversi – almeno per il momento – solo per una squadra di pari livello. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Vlahovic dalla Juve all’Inter, spunta la data: “Sotto traccia”

In questa notizia si parla di: vlahovic - juve - inter - spunta

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - Rimani aggiornato sulle ultimissime notizie della Juventus! In questa diretta, segui gli sviluppi riguardanti Kolo Muani e Vlahovic, con il mister Tudor che pare avere le idee chiare.

Vlahovic, spunta la pista italiana L’ipotesi Milan può entrare nel vivo più avanti, se la Juve vorrà partecipare all’ingaggio; l’Inter potrebbe ragionarci più in futuro in caso di passaggio a parametro zero; il Napoli potrebbe diventare un’opzione ad agosto Albanes Vai su X

VLAHOVIC-INTER? ? Come riportato da Giovanni Albanese, l’Inter starebbe lavorando sotto traccia per convincere Vlahovic a non lasciare la Juventus quest’estate, ma ad attendere la scadenza del contratto. L’obiettivo dei nerazzurri è quello di ingag Vai su Facebook

Vlahovic, spunta la pista italiana. Ecco quanto il serbo pesa sul bilancio e dove può andare; Juventus-Vlahovic, l’agente del serbo incontra Comolli: spunta l’ipotesi della risoluzione contrattuale; Bufera social su Vlahovic: spunta un like al post di Bellingham sull'eliminazione della Juventus.

Vlahovic dalla Juve all’Inter, spunta la data: “Sotto traccia” - Il bomber serbo è in rotta con i bianconeri dopo il no al rinnovo con taglio drastico ... Scrive calciomercato.it

Vlahovic all’Inter, scelta la contropartita che va alla Juve: che nome - Il futuro di Dusan Vlahovic è sempre più lontano da Torino ed ora spunta persino un'articolata ipotesi legata all'Inter ... Lo riporta diregiovani.it