Saldi estivi in Sicilia al via oggi | sconti fino al 15 settembre spesa media di 155 euro per famiglia

I saldi estivi in Sicilia sono ufficialmente iniziati oggi, portando sconti irresistibili fino al 15 settembre. Con circa 805 mila famiglie coinvolte e una spesa media di 155 euro per nucleo, questa stagione rappresenta un'importante opportunità di shopping per tutti. Non perdete l’occasione di rinnovare il guardaroba o approfittare delle offerte, perché i saldi siciliani promettono emozioni e risparmi da non lasciarsi sfuggire!

Partono da oggi, anche in Sicilia, così come nel resto d' Italia, i saldi estivi e dureranno fino al 15 settembre. Secondo l' ufficio studi Confcommercio, i saldi estivi interesseranno, nell' Isola, circa 805 mila famiglie. Le previsioni parlano di una spesa media di circa 155 euro a nucleo familiare, in linea, bene o male, con quanto ( 160 euro ) era stato speso già lo scorso anno,.

