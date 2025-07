Pantera sono in tre a fare sul serio

Pantera sono in tre a fare sul serio. Bocche ovviamente cucite in Comune a Lucca sul fronte dei potenziali pretendenti alla gestione della "vecchia" Pantera, poco dopo l’uscita del bando. Solo giovedì prossimo, il 10 luglio, scopriremo quanti hanno manifestato interesse e quale soggetto sarà scelto dalla commissione comunale. In base alle anticipazioni, dovrebbe essere una decisione cruciale per il futuro del calcio locale...

Bocche ovviamente cucite in Comune a Lucca in merito ai potenziali ‘pretendenti‘ alla mano della ‘vecchia‘ Pantera, il giorno dopo l’uscita del bando. Solo giovedì prossimo, il 10 luglio, sapremo quanti hanno manifestato il loro interesse a far ripartire il calcio a Lucca e soprattutto qual è stato il ’soggetto’ scelto dalla commissione costituita dalla amministrazione comunale. In base a quanto emerso nei giorni scorsi, dovrebbe essere una corsa a tre per aggiudicarsi il ‘marchio’ rossonero. Uno dei pretendenti dovrebbe essere Fabrizio Capaccioli, che dopo aver provato ad acquisire il Ghiviborgo, fece chiaramente capire di essere interessato a partecipare al bando per far ripartire i rossoneri dalla Eccellenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pantera, sono in tre a fare sul serio

In questa notizia si parla di: pantera - sono - fare - serio

Palio, intervista al Capitano della Pantera Franco Ghelardi Vai su Facebook

Pantera, sono in tre a fare sul serio; I Pantera sono ancora qua, eh già; Lucchese, strada in salita. Grassi: «Debiti superiori a quanto ci era stato prospettato». Intanto c’è una maxi penalizzazione.

Pantera, sono in tre a fare sul serio - Dopo l’uscita del bando proviamo a capire quale sono i gruppi imprenditoriali realmente intenzionati al futuro rossonero . Scrive msn.com

Tremendo, la sorpresa della Pantera: "Francesco ha una grande opportunità. Deve sfruttare le qualità del cavallo" - Il capitano Franco Ghelardi: "Avevo detto che la Contrada era pronta a fare scelte non convenzionali. Come scrive msn.com