Hamas | sì treguacon piccole modifiche

In un contesto in cui la tensione tra Hamas e le parti coinvolte si fa sempre più palpabile, il gruppo palestinese annuncia la sua disponibilità a negoziare per porre fine al conflitto a Gaza. Con richieste di “piccole modifiche” all’accordo, tra cui il mantenimento della cessazione dei combattimenti, si apre una nuova fase di dialogo mediato da USA, Qatar ed Egitto. La strada verso la pace sembra ancora percorribile, ma quali sfide attendono i negoziati?

8.33 Hamas ha fatto sapere di essere "pienamente pronto ad avviare immediatamente negoziati" per porre fine alla guerra a Gaza. Così fonti della tv qatariota Al Araby, secondo cui il gruppo palestinese ha chiesto "piccole modifiche" all' accordo, come l'impegno a non riprendere i combattimenti dopo i 60 giorni di stop, per continuare invece i negoziati mediati da Usa, Qatar ed Egitto. Anche la Jihad islamica sostiene i ne-. goziati e chiede a Israele che "non riprenda la sua aggressione" una volta liberati gli ostaggi detenuti a Gaza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

