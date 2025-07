Barford is back | rinnova e resta all’Una Hotels | Scelta giusta per me adoro città e tifosi

Jaylen Barford è tornato, e questa volta ha firmato fino al giugno 2026 con Pallacanestro Reggiana, dimostrando fiducia nel progetto e nella città che ama. La sua decisione, senza promesse vuote ma piena di fatti concreti, conferma che la scelta giusta per lui è restare all’8217;Onuna Hotels e continuare a tifare per i colori biancorossi. Per chi osserva attentamente le dinamiche della squadra, questa firma segna un passo importante verso il futuro.

‘JB’ is back. Poche chiacchiere e molti fatti, com’è nel suo stile: Jaylen Barford ha rinnovato fino al giugno del 2026 con la Pallacanestro Reggiana. Non aveva fatto promesse come qualche suo predecessore ma, al contrario, è stato felice di mettere nero su bianco appena la ‘forbice’ tra domanda e offerta si è ragionevolmente assottigliata. Per chi segue con attenzione le dinamiche biancorosse, senza farsi ingannare dai curriculum altisonanti, si tratta di un’ottima notizia. Barford è infatti uno degli esterni più completi (attacco e difesa) visti al ‘PalaBigi’ negli ultimi anni. "È un piacere continuare a vestire questa maglia e giocare per questi tifosi – ha spiegato Barford subito dopo il rinnovo – Sono entusiasta, motivato e grato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Barford is back: rinnova e resta all’Una Hotels: "Scelta giusta per me, adoro città e tifosi"

