Ricerca in arrivo fondi per 1,5 miliardi | tutte le cifre Mur

Un nuovo impulso per il mondo della ricerca sta per arrivare: con un investimento di 1,5 miliardi di euro, il governo italiano si impegna a potenziare il settore, aumentando di oltre dieci milioni il fondo ordinario destinato agli enti e alle istituzioni. Questa cifra, annunciata dal ministro Anna Maria Bernini, segna un passo decisivo verso un futuro piĂą innovativo e sostenibile. Ma quali sono i dettagli di questa importante novitĂ ?

In arrivo fondi per un miliardo e mezzo per la ricerca, c'è il decreto: il ministro all'Università e Ricerca Anna Maria Bernini ha firmato il provvedimento che stanzierà, rispetto al 2024, una somma superiore per ben dieci milioni di euro al Foe, il fondo ordinario destinato agli enti e alle istituzioni di ricerca.

