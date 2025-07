Marchesani e la maratona nelle steppe | In sei tappe 250 km una grande emozione

nuova dimensione della resistenza e della tenacia. Alberto Marchesani, il nostro coraggioso ravennate, ha dimostrato che con determinazione e passione si possono superare i limiti e vivere emozioni uniche. La Gobi March, pi√Ļ di una semplice sfida, √® diventata un simbolo di forza e volont√†, un‚Äôesperienza indimenticabile che merita di essere condivisa e celebrata.

Si è classificato al 29º posto. Che, detto per inciso, vale quanto un successo. Il ravennate Alberto Marchesani, ha inanellato un'altra impresa. Impresa nel vero senso della parola. Perché, tagliare il traguardo della Gobi March, l'ultra maratona da 250 km in 6 tappe nelle steppe della Mongolia, ai margini del deserto del Gobi, non è per tutti: "È stata l'ultra maratona più emozionante che abbia fatto, capace di farmi comprendere ancora una volta come, seppur piccoli e limitati, siamo parte di una vastità immensa e meravigliosa. Una prova in costante progressione, conclusa anche con un buon piazzamento".