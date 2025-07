Atletica L’allieva Beatrice Stagnaro è la numero uno italiana nel lancio del disco

Beatrice Stagnaro, appena quindicenne, si conferma la stella nascente dell’atletica italiana, conquistando il suo terzo titolo italiano nel lancio del disco. La giovane promessa dell’Avis Macerata ha dimostrato determinazione e talento, lasciando dietro di sé avversarie più esperte. Con un primato stagionale di 45.15 metri, Beatrice si afferma come una delle giovani più promettenti nel panorama sportivo nazionale, e il suo percorso è solo all’inizio…

Beatrice Stagnaro, 15 anni, si è laureata campionessa italiana Allieve nel disco. La giovane dell’Avis Macerata si è rivelata imprendibile per le avversarie e così ha centrato il terzo titolo italiano dopo quello Cadette dello scorso anno a Caorle e quello U20 di questo inverno, sempre a Rieti. Stagnaro (foto Pino Fama), la più piccola di età tra le partecipanti, si è presentata in gara come la primatista stagionale, forte del 45.15 di primato personale, ma con risultati recenti non ottimali per un grande evento. In gara la giovane avisina è scavalcata al quinto turno di lancio da Emma Veronese (Fiamme Oro Padova) avendo lanciato il disco a 44. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net