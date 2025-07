Oasis Live ’25 l’ingresso di Noel e Liam Gallagher sul palco di Cardiff | il video

Dopo 16 anni di silenzio, il Principality Stadium di Cardiff ha risuonato di emozioni con la reunion degli Oasis, accolta da 75.000 fan in delirio. Noel e Liam Gallagher sono tornati sul palco per aprire il tour ‘Live ’25’, portando la magia del britpop in giro per il mondo. Un evento memorabile che segna un nuovo capitolo nella storia della musica: la reunion più attesa degli ultimi tempi.

Dopo una pausa durata 16 anni il Principality stadium di Cardiff, gremito da 75 mila fan in delirio, ha accolto la reunion degli Oasis per la prima tappa del tour ‘ Live ’25 ‘. Il concerto ha riportato sullo stesso palco i fratelli Noel e Liam Gallagher, aprendo un tour di 19 date che dopo le due serate nella capitale gallese porterà il duo simbolo del britpop anni 90 e 2000 in Nord e Sud America, Asia e Australia prima della tappa conclusiva a San Paolo, in Brasile, il 23 novembre. “È bello essere tornati” ha detto Liam, vestito con il suo iconico parka, aprendo con ‘Hello’ un concerto che molti credevano impossibile. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Oasis Live ’25, l’ingresso di Noel e Liam Gallagher sul palco di Cardiff: il video

