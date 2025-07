Il mercato dei dilettanti | l’attaccante senegalese da Zacchei Bebeto colpo della Castiglionese Alla Sansovino torna Iacomoni

Il calcio dilettantistico si acceso di nuove sfide e colpi di scena: dalla castiglione alla Sansovino, il mercato estivo porta un volto nuovo alla Castiglionese di Filippo Zacchei. Dopo i rinnovi dei pilastri come Balli e Menchetti, la squadra si rinforza con un attaccante senegalese che promette gol e spettacolo. È il momento di scoprire chi si nasconde dietro questa sorpresa: la stagione si preannuncia emozionante e ricca di sorprese.

AREZZO Dopo tanti rinnovi ecco un volto nuovo per la Castiglionese di Filippo Zacchei. I viola hanno puntellato la difesa con le conferme in primis di Balli e del capitano Menchetti (che potrebbe raggiungere e superare il record di presenze con la maglia della formazione della Valdichiana), quindi hanno confermato le pedine considerate imprescindibili per la mediana, e adesso ecco il colpo ad effetto. Arriva all’ombra del Cassero la punta originaria del Senegal, classe 1991, Bara Mamadou Ndiaye Bebeto che in carriera ha giocato anche in Ungheria, Turchia e Svizzera. Nell’ultima stagione in Umbria, con la maglia dell’Angelana con cui in Eccellenza ha realizzato 20 reti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net