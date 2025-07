Calciomercatocom – Real Madrid-Borussia Dortmund | formazioni dove vederla in tv e streaming

Preparati a vivere un evento imperdibile: Real Madrid e Borussia Dortmund si sfidano nei quarti di finale del Mondiale per Club, con un remake della spettacolare finale di Champions League 2024. Un match ricco di emozioni, tensione e grandi protagonisti che farĂ battere il cuore dei tifosi. Scopri dove seguirlo in tv e streaming, e non perdere neanche un attimo di questa sfida epica!

2025-07-05 06:35:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Real Madrid-Borussia Dortmund è il quarto match valido per i quarti di finale del Mondiale per Club: tutte le informazioni sulla partita Real Madrid e Borussia Dortmund si affrontano: va in scena il remake della finale di Champions League del 2024. I blancos di Xabi Alonso e i gialloneri di Niko Kovac si scontrano nei quarti di finale del Mondiale per Club, solo una potrĂ proseguire il cammino verso la finalissima del torneo FIFA. Negli ottavi di finale il Real ha battuto la Juventus 1-0 grazie al goal di Gonzalo Garcia, mentre il Dortmund ha superato 2-1 il Monterrey con la doppietta di Serhou Guirassy. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Calciomercato Bundesliga : Il centrocampista del Sunderland, Jobe Bellingham, fratello del noto centrocampista del Real Madrid ed ex Borussia Dortmund, è ad un passo proprio dalla società tedesca che ha lanciato il fratello che ci è stato tre anni . Il Sun Vai su Facebook

Il Borussia Dortmund batte 2-1 il Monterrey e va ai quarti del Mondiale per Club contro il Real Madrid Vai su X

