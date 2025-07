Formula 1 GP di Silverstone 2025 | oggi sabato 5 luglio terze libere e qualifiche Orari diretta TV e streaming

La Formula 1 torna a infiammare Silverstone nel weekend del 5-6 luglio 2025, con le terze libere e le qualifiche che decideranno il destino dei piloti sulla griglia di partenza. Oggi, sabato, gli appassionati seguono con trepidazione ogni sorpasso e accelerata, pronti a vivere un weekend ricco di emozioni. Scopri orari, dirette TV e streaming per non perderti nemmeno un istante di questa scena di adrenalina e talento.

La Formula 1 torna protagonista con il Gran Premio di Silverstone 2025, uno degli appuntamenti pi√Ļ attesi del calendario. Oggi, sabato 5 luglio, il circuito britannico ospita la terza sessione di prove libere e le qualifiche ufficiali, decisive per la griglia di partenza della gara in programma domenica 6 luglio. GP Silverstone 2025: prove libere e qualifiche, orari di oggi. Dopo le emozioni del venerd√¨, con una Ferrari competitiva (Lewis Hamilton miglior tempo nelle FP1) e Lando Norris in grande forma nella seconda sessione davanti a Leclerc e allo stesso Hamilton, i team si preparano agli appuntamenti cruciali di oggi: Ore 12:30 ‚Äď Prove Libere 3. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com ¬© Sport.periodicodaily.com - Formula 1, GP di Silverstone 2025: oggi sabato 5 luglio terze libere e qualifiche. Orari, diretta TV e streaming

