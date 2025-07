Anjorin è stato ceduto al Torino Per Ricci arriva la quota di rivendita E vari club puntano su Goglichidze

Il calciomercato continua a sorprendere: dopo la cessione di Anjorin al Torino con una plusvalenza interessante, l’Empoli si prepara a nuove strategie. La recente trattativa ha portato non solo un guadagno, ma anche un miglioramento nelle quote di rivendita e sondaggi su altri talenti come Goglichidze. La finestra di mercato si infiamma, promettendo emozioni e colpi di scena per i prossimi giorni.

Nella giornata di ieri è arrivata la conferma: dopo aver svolto le visite mediche, Tino Anjorin diventerà un nuovo giocatore del Torino dopo che l’Empoli ha accettato un’offerta di 4.5 milioni (di questi, il 40% andrà al Chelsea come da previo accordo). I soldi in arrivo per Anjorin non sono però l’unica entrata fatta registrare dall’Empoli in questi giorni, anzi: l’ultima in ordine cronologico arriva sempre dal Torino, ma non per un giocatore di proprietà azzurra. Infatti, in questi giorni è stata resa ufficiale la cessione di Samuele Ricci al Milan, per una cifra vicina ai 23 milioni di euro: in tutto ciò, sorride l’Empoli che, quando vendette il ragazzo al Torino per 8. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Anjorin è stato ceduto al Torino. Per Ricci arriva la quota di rivendita. E vari club puntano su Goglichidze

