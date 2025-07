Basket serie B Interregionale Prima conferma nel roster di Vismederi | terza stagione per Nasello

Il mondo del basket interregionale si anima con nuove conferme e progetti ambiziosi, e la prima grande notizia arriva dal roster di Vismederi Costone Siena. Ferdinando Nasello, volto ormai simbolo della squadra, rinnovano il loro legame per una terza stagione consecutiva, consolidando un percorso di crescita e successi comuni. La dirigenza gialloverde ha ufficializzato questa importante riconferma, confermando l’impegno e la determinazione di entrambe le parti di proseguire insieme. È il segnale di un progetto solido e ambizioso che non si ferma qui...

È la prima conferma che arriva nel roster del Vismederi. Il matrimonio tra Ferdinando Nasello (foto) e il Costone prosegue con convinzione per la terza stagione di fila. A ufficializzarlo è stata la stessa società gialloverde. "Ferdinando Nasello rimane alla Vismederi Costone Siena – è la nota –. È lui il primo giocatore riconfermato dalla società senese, che per il terzo anno consecutivo potrà fare affidamento sulle prestazioni dell’ala senese classe 1995. Nasello, dunque, si prepara ad affrontare il secondo campionato di Serie B Interregionale consecutivo con la canotta gialloverde". "Sono davvero felice di poter proseguire questo percorso iniziato ormai due anni fa con il Costone – ha dichiarato Nasello –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket serie B Interregionale. Prima conferma nel roster di Vismederi: terza stagione per Nasello

