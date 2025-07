Cgfs protagonista nella sfide di Rimini.

Il Centro Giovanile di Formazione Sportiva si conferma protagonista a Rimini, celebrazione dei traguardi delle giovani promesse della ginnastica. Durante l'edizione 2025 di "Ginnastica in Festa", l’entusiasmo e la dedizione hanno portato al successo la squadra pratese, simbolo di eccellenza e passione. Tra le protagoniste, Elena e le sue compagne hanno dimostrato che con impegno e talento si raggiungono grandi obiettivi, scrivendo un'altra pagina di prestigio per il CGFS.

Il Centro Giovanile di Formazione Sportiva festeggia per i risultati ottenuti dalle proprie giovani portacolori in occasione dell’edizione 2025 di "Ginnastica in Festa". Alla manifestazione, valida per le finali nazionali Silver e organizzata dal 20 al 29 giugno a Rimini dalla Federazione Ginnastica d’Italia è salita sul podio la squadra dell’organizzazione pratese appartenente alla categoria LA Avanzato JuniorSenior. Il team, formato da Elena Dascal, Jasmine Mohamed, Alessia Bordoni, Anna Vannini e Sara Toso, ha centrato il terzo posto dopo due giorni intensi di gare. "Un risultato eccezionale, conquistato con costanza e determinazione", lo definiscono dal Cgfs. 🔗 Leggi su Lanazione.it