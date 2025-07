Nico Gonzalez Juventus la cessione ora è un’opzione concreta | lo scenario in caso di partenza dell’argentino cosa succederebbe

Il futuro di Nico Gonzalez alla Juventus è sempre più incerto: la cessione si fa strada come una possibile opzione concreta. Se l’argentino dovesse lasciare Torino, quali sarebbero le ripercussioni per i bianconeri? Analizziamo gli scenari e le possibili strategie di mercato, per capire come la Vecchia Signora potrebbe reagire a questa eventuale perdita e quali risorse potrebbe mettere in campo per rafforzare la rosa.

Nico Gonzalez Juventus, la cessione ora è un'opzione concreta: lo scenario in caso di partenza dell'argentino, cosa succede in casa bianconera. Il futuro di Nico Gonzalez alla Juventus è tutt'altro che certo. Nonostante il giocatore argentino abbia mostrato buone qualità, la società bianconera nutre alcune perplessità riguardo al suo apporto sotto porta e alla sua integrità fisica. Come riportato da Tuttosport, la Juve non è sicura che Gonzalez resti nella rosa per la prossima stagione, dato che il giocatore non ha avuto l'impatto sperato in attacco e ha faticato a mantenere una condizione fisica stabile.

Nico Gonzalez Juve, l’argentino scalpita! E spunta il gesto con Scanavino alla Continassa. Retroscena - Nico Gonzalez è pronto a brillare con la maglia della Juve! L'argentino, entusiasta, ha fatto il suo ingresso alla Continassa, cogliendo l'occasione per una stretta di mano con l'ad Maurizio Scanavino.

#NicoGonzalez #Juventus, l'argentino è sul mercato! ? Svelate le cifre richieste dal club bianconero per la sua cessione immediata.

La #Juventus lavorerà su tre binari alternativi dopo il Mondiale per Club. Incontrerà #Vlahovic per definirne la cessione, il #PSG per parlare del riscatto di #KoloMuani e contestualmente lavorerà per provare a chiudere per #David. ? #Tuttosport

