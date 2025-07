Alluvioni in Texas bilancio drammatico | almeno 24 morti e diversi dispersi tra cui bambini

Le alluvioni in Texas hanno sconvolto la regione, lasciando dietro di sé un bilancio drammatico di almeno 24 vittime e numerosi dispersi, tra cui innocenti bambini. La furia degli eventi ha provocato danni ingenti e un’emergenza senza precedenti, mentre le speranze di ritrovare i dispersi si affievoliscono. Questa tragedia sottolinea l’urgenza di affrontare con decisione i cambiamenti climatici e migliorare le strategie di gestione delle emergenze.

Le violente alluvioni che hanno colpito il Texas negli ultimi giorni hanno causato almeno 24 vittime, secondo quanto riportano i principali media americani. Ma il numero delle persone decedute potrebbe essere destinato ad aumentare: diverse persone risultano infatti ancora disperse, tra cui anche alcuni bambini. Le autorità locali parlano di una situazione estremamente critica, con ingenti danni. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Alluvioni in Texas, bilancio drammatico: almeno 24 morti e diversi dispersi tra cui bambini

In questa notizia si parla di: alluvioni - texas - almeno - bambini

Almeno 6 morti per le alluvioni in Texas, bambini tra i dispersi - Tragedia in Texas: almeno sei vittime e numerosi dispersi, tra cui bambini, a causa delle devastanti alluvioni che hanno colpito la regione.

Piogge torrenziali si abbattono sulla contea di Kerr, in Texas, causando almeno 24 morti e una ventina di dispersi, fra i quali ci sarebbero dei bambini di un campo scuola travolto dalle alluvioni. #ANSA Vai su X

Sono almeno 24 le persone morte nelle alluvioni che hanno colpito il Texas. Una ventina i dispersi. Tra le vittime, bambini in vacanza nei campi estivi. Soccorritori al lavoro #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/nordamerica/2025/07/05/alluvione-in-tex Vai su Facebook

Texas, inondazioni devastanti: 24 morti e 20 dispersi. Campi estivi colpiti, bambini tra le vittime; Texas, fiume straripa e investe campi scout: almeno 24 morti, disperse almeno 25 ragazze. «Non eravamo stati avvertiti»; Usa, inondazioni in Texas: almeno 24 morti| Diversi dispersi, anche venti bambini.

Texas alluvione, fiume straripa e investe campi scout: almeno 24 morti, molti sono bambini. Disperse 20 ragazze di un campo estivo - L'esondazione del fiume Guadalupe, che si è alzato di ben otto ... ilmessaggero.it scrive

Texas, fiume esonda e travolge campo estivo: 24 morti e 20 bambini dispersi - Almeno 24 i morti nella contea di Kerr, circa 23 i dispersi , tra cui 20 bambini impegnati in alcuni campi estivi per ... Secondo affaritaliani.it