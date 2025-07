Basket serie B | serve ancora tempo per lo spot di play Adamant scelta in regia tra Corgnati e Pellicano

Il basket di Serie B si anima con l'Adamant alla ricerca del suo playmaker ideale, tra Corgnati e Pellicano. La corsa per il ruolo di regista titolare si infiamma, mentre la neopromossa si prepara con entusiasmo al prossimo campionato. Con le ufficialità di diversi giocatori già annunciate, si avvicina il momento di completare la rosa. A meno di clamorose sorprese, il roster è pronto a scendere in campo con rinnovata determinazione...

E’ corsa a due per il ruolo di playmaker titolare dell’Adamant, che si affaccia al prossimo campionato di B Nazionale da neopromossa con tanta voglia di fare bene. Alle ufficialitĂ di Renzi, Santiago, Solaroli e Casagrande dovrebbero ben presto aggiungersi quelle di Marchini, Sackey, Tio, Dioli e Bellini, quest’ultimo in arrivo da Fidenza, e a quel punto mancherebbe solo un tassello in cabina di regia per chiudere l’organico. A meno di clamorose evoluzioni non sarĂ Yankiel Moreno, la cui richiesta è troppo alta per le casse dei biancazzurri, che cercano a questo punto un profilo piĂą giovane in rampa di lancio nella terza serie nazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket serie B: serve ancora tempo per lo spot di play. Adamant, scelta in regia tra Corgnati e Pellicano

In questa notizia si parla di: regia - adamant - basket - serie

Basket serie b. Adamant in pressing sul pivot Renzi. Idea Moreno in cabina di regia - Il basket di Serie B si infiamma con l'Adamant pronto a piazzare il colpo: forte pressing su Andrea Renzi, il pivot desiderato dall’entourage biancazzurro.

Basket serie B: serve ancora tempo per lo spot di play. Adamant, scelta in regia tra Corgnati e Pellicano; Basket serie b. Adamant in pressing sul pivot Renzi. Idea Moreno in cabina di regia; Basket serie b. Adamant in pressing sul pivot Renzi. Idea Moreno in cabina di regia.

Basket serie B: serve ancora tempo per lo spot di play. Adamant, scelta in regia tra Corgnati e Pellicano - Basket serie B: serve ancora tempo per lo spot di play. Riporta msn.com

Basket serie b. Adamant in pressing sul pivot Renzi. Idea Moreno in cabina di regia - E’ forte, fortissimo, il pressing dell’Adamant su Andrea Renzi, primissima scelta dell’entourage biancazzurro nello spot di "5" titolare in ... Scrive msn.com