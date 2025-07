Cellino ha le chiavi del Rigamonti? Un fabbro sega i lucchetti e restituisce lo stadio a Brescia

Cellino ha le chiavi del Rigamonti: un gesto simbolico che riaccende la speranza a Brescia. Un fabbro taglia i lucchetti e restituisce lo stadio alla città, simbolo di rinascita e passione condivisa. Un atto che va oltre il simbolismo, rappresentando il nuovo entusiasmo per il rilancio sportivo, ora alimentato anche dal presidente della Feralpisalò. La strada verso un futuro più luminoso inizia così.

