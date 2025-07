Subbuteo La Signoria vola in A Cavalcata biancorossa

Il Subbuteo Club La Signoria Firenze vola alto, conquistando un risultato storico e di prestigio al Campionato Regionale a squadre 2024/25. Dopo aver dominato la Serie B FiscT Toscana a Pisa, i biancorossi si preparano con entusiasmo alla prossima sfida in Serie A, pronti a migliorare ulteriormente il loro percorso. "Un campionato bellissimo," afferma il capitano, testimoniando la passione e l’ambizione che animano questa squadra straordinaria.

Risultato storico e di prestigio per il Subbuteo Club La Signoria Firenze al Campionato Regionale a squadre 202425, svoltosi a Pisa ed organizzato tra le mura amiche dell'Atletico Pisa Subbuteo. I biancorossi fiorentini vincono la Serie B FisctToscana e la prossima stagione saranno ai nastri di partenza di Serie A con grande entusiasmo e con la voglia di migliorare sempre il proprio cammino. "Un campionato bellissimo - precisa il capitano della squadra Jonathan Bambagioni - dalle mille emozioni e senza mai perdere un incontro". Il capitano della squadra ripercorre il percorso svolto e che ha permesso di raggiungere questo splendino risultato.

