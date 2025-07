Ultima tappa del Mountain Book la Sicilia in bici | La Casa di Toti e la missione è compiuta

Dopo aver attraversato paesaggi mozzafiato e conquistato l’ultima tappa del Mountain Book in Sicilia, la casa di Toti e la missione 232 sono ormai un ricordo. La pedalata si conclude tra le campagne modicane, dove ogni strada conosciuta riempie il cuore di calore e nostalgia. È stato un viaggio di scoperta, avventure e passione per la bici. La storia continua…

Giro di Sicilia in bici, ultima tappa. Dopo una breve incursione in territorio siracusano, lascio il conforto del mare e mi inoltro nella campagna fino al rientro nella mia provincia. È nella campagna modicana che le mie pedalate diventano più sicure, sono strade che conosco di più e l'aria di casa mi dà sensazioni forti. L'ultima sosta prevista è nel b&b etico "La Casa di Toti", dove ospitalità e inclusione convivono. Sono arrivato molto presto ma mi hanno subito accolto, poi accudito, nutrito e soprattutto incluso.